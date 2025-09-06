Città

SARONNO – Il Comune di Saronno annuncia il proprio sostegno all’iniziativa di raccolta fondi promossa dal prevosto di Saronno monsignor Giuseppe Marinoni, un gesto di solidarietà e vicinanza verso le comunità di Gaza colpite dal conflitto.

L’amministrazione comunale, in linea con i principi di umanità e solidarietà che la contraddistinguono, intende supportare concretamente questo progetto. In occasione dei prossimi eventi comunali, il Comune allestirà dei banchetti dove i cittadini potranno ricevere informazioni sull’iniziativa e contribuire con una donazione. Tutti i fondi raccolti saranno interamente devoluti alla parrocchia per essere destinati, tramite canali verificati, agli aiuti umanitari a Gaza.

“Il cuore della nostra comunità batte forte per la pace – dichiara la sindaca Ilaria Pagani – questa iniziativa è la dimostrazione che, anche a distanza, possiamo fare la differenza. Il nostro compito è quello di offrire ai cittadini un modo chiaro e sicuro per esprimere la loro solidarietà. Insieme alla parrocchia, vogliamo lanciare un segnale di speranza e concretezza. Saronno c’è, con la sua generosità e la sua umanità”.

La raccolta fondi gestita dal Comune per la parrocchia partirà già da domenica 7 settembre in occasione dell’evento Sport al Centro e proseguirà durante tutti i prossimi eventi in programma. “Invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa – conclude la nota – Ogni contributo, piccolo o grande, è un segno tangibile di speranza e solidarietà per chi sta vivendo una situazione di estrema difficoltà”.

(foto: la sindaca durante la prima manifestazione di rumore per Gaza)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09