Cronaca

SARONNO – Torna anche quest’anno Acque Scure, l’evento punk e hardcore che da oltre dieci anni anima l’inizio di settembre in città. L’edizione 2025, la dodicesima, è in programma oggi, sabato 6 settembre, ma come da tradizione la location dell’evento non è stata resa nota: verrà comunicata soltanto nel pomeriggio dagli organizzatori.

Nato come iniziativa anarchica del collettivo Adespota e legato al centro sociale Telos, Acque Scure si è consolidato negli anni come appuntamento fisso per la scena underground, promosso anche quest’anno con volantini e manifesti distribuiti in città e sui social.

Il programma prevede l’apertura alle 18 con l’aperitivo musicale di Dj Erby, seguito alle 19 da una cena veg a sostegno della Cassa Rizoma, fondo solidale per le spese legali nella provincia di Varese. Dalle 20.30 il via ai concerti con una line up variegata: sul palco Serpe Terror da Pordenone, Apoptosi da Bergamo, Lyon Estates da Bologna, Kalashnikov Collective da Milano e Lou Quinse dalle Alpi Occidentali. Atteso anche il ritorno degli Ofu, gruppo saronnese che segnerà il proprio comeback in questa occasione.

A chiudere la serata sarà il Local Trash All Star Team, in una formula che negli anni ha contribuito a rendere il festival un punto di riferimento per la musica alternativa e per l’autogestione culturale.

