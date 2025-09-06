Città

SARONNO – “La sicurezza è una nostra priorità: significa garantire ordine pubblico, ma anche qualità della vita, fiducia reciproca e libertà di vivere i nostri spazi senza timori. Per questo, l’Amministrazione comunale ha scelto di affrontare con determinazione le preoccupazioni dei cittadini, con un impegno concreto per rendere Saronno una città più viva, inclusiva e accogliente”

Inizia così la nota della sindaca Ilaria Pagani in merito al tema caldo della sicurezza in città: “Vogliamo essere chiari: a chi pensa di poter trasformare la nostra città in un terreno di illegalità, rispondiamo che a Saronno non troverà spazio. Nessuno dovrà mai sentirsi abbandonato, ma nessuno potrà agire nell’impunità. La nostra strategia tiene insieme prevenzione, presidio, solidarietà e rigenerazione urbana: perché una città sicura è una città che non lascia indietro nessuno, ma allo stesso tempo non fa sconti a chi non rispetta le regole”.

Il primo cittadino continua con l’elenco delle azioni sul fronte di presidio e collaborazione istituzionale ossia: “Rafforzamento della presenza della Polizia Locale, con nuove unità in arrivo già entro fine anno, coordinamento costante con carabinieri e polizia di stato, sotto la regia della prefettura, per garantire un presidio efficace nelle aree ritenute più delicate, partecipazione al progetto “Stazioni Sicure” per riportare vivibilità e decoro nei nodi ferroviari, accordi con Ferrovie Nord per una stazione più illuminata, curata e monitorata”

Altro tema, per la sindaca è quello della prevenzione e inclusione sociale con “Analisi dei percorsi urbani dal punto di vista dei soggetti più vulnerabili (donne, anziani, persone con disabilità), per pianificare interventi che rendano Saronno una città accogliente per tutti, collaborazione con i City Angels e con le associazioni che operano sul disagio sociale, per garantire una presenza di ascolto e aiuto accanto al presidio istituzionale. Sono inoltre in fase di studio, progetti culturali ed educativi di informazione e formazione, in sinergia con le scuole, le realtà associative e le forze dell’ordine, e incentivi per favorire la presenza di attività commerciali e di ristorazione nelle zone e negli orari più sensibili, perché la vitalità dei luoghi è la migliore forma di sicurezza”.

E conclude sull’importanza di un percorso condiviso: “La sicurezza urbana non si impone dall’alto: si costruisce insieme, giorno dopo giorno, con la collaborazione tra istituzioni e comunità. Per questo l’Amministrazione istituirà una commissione comunale che avrà tra i suoi temi principali proprio la sicurezza, intesa come bene comune e responsabilità collettiva. La nostra idea è chiara: Saronno non deve essere e non sarà una città della paura, né un terreno libero per chi delinque. Sarà invece una comunità, dove le persone potranno vivere con serenità e chi sceglierà l’illegalità troverà istituzioni ferme, presenti e pronte a intervenire”.

