Softball: la Rheavendors Caronno Under 16 alle semifinali giovanili
6 Settembre 2025
CARONNO PERTUSELLA – Oggi il secondo turno delle finali giovanili Under 16 di softball, che decideranno le squadre qualificate per la fase conclusiva in cui verrà assegnato lo scudetto di categoria. La Rheavendors Caronno è impegnata nel concentramento di Porta Mortara, dove affronterà la squadra di casa e il Collecchio.
Il calendario della giornata prevede tre incontri: alle 11 Caronno contro Porta Mortara, a seguire Collecchio contro la perdente della prima gara, e infine Collecchio opposta alla vincente del match inaugurale.
Per le giovani della Rheavendors è un passaggio importante verso l’obiettivo della finale nazionale.
