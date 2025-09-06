La produzione è cresciuta in modo continuo dopo l’anno 2020 (Covid-19, complessivamente +6 800 000 km), ma mancano ancora 500 000 km per recuperare del tutto il servizio precedente alla pandemia; mancano ancora 2 800 000 km per recuperare il servizio precedente ai tagli decisi da Regione Lombardia a dicembre 2018. Inoltre, non sono stati raggiunti gli obiettivi di produzione nel 2023 (mancavano 1 700 000 km) né nel 2024 (mancano 2 300 000 km).

I costi operativi continuano ad aumentare, anche quelli unitari, cresciuti del 26% dal 2019 a fronte di una base inflattiva del 17%. La discrepanza rispetto all’inflazione è praticamente tutta riconducibile al primo periodo pandemico in quanto l’inflazione misurata rispetto al 2020 risulta 18% e l’incremento dei costi 19%, di fatto paragonabili. Si calcola che, se l’incremento dei costi operativi non avesse superato l’inflazione, nel 2024 si sarebbero risparmiati circa 51 milioni di euro. Non si evidenzia però alcuna economia di scala. L’obiettivo stabilito per il 2024 dal contratto di servizio, 14.1 euro/km al netto del pedaggio (già rivalutato con inflazione) si direbbe fallito, in quanto il dato effettivo stimato lo supera di 2.3 euro/km, corrispondenti a circa +95 milioni di euro in totale. Spicca l’incremento notevole verificatosi proprio nel 2024.

Il numero di ferrovieri è vistosamente in aumento, anche rispetto alla produzione. Se questa di per sé non può che essere vista come una buona notizia, occorre ricordare che già nel 2019 era stato dichiarato che la crisi del personale viaggiante era risolta, e per questo motivo consideriamo come riferimento il numero di ferrovieri per chilometro di quell’anno: 55. Da ciò segue che per la produzione obiettivo del 2024, peraltro non raggiunta, sarebbero stati sufficienti 2399 ferrovieri invece degli effettivi 2610. Nel 2025, in relazione alla produzione obiettivo (44.6 milioni di km) risulterebbero necessari solamente 2442 ferrovieri; a fine contratto (produzione obiettivo 50.5 milioni di km) dovrebbero servire 2765 ferrovieri.