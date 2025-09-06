Tra i binari, il riassuntone in numeri del Servizio Ferroviario in Lombardia
6 Settembre 2025
SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Andrea Mazzucotelli, portavoce del Comitato Viaggiatori Tpl Nodo di Saronno.
Questo mese, in relazione alle informazioni e alle conoscenze di cui disponiamo, proponiamo una schematica analisi dei dati dell’esercizio ferroviario aggiornati a tutto l’anno 2024, pubblicati dall’impresa ferroviaria regionale e accessibili da chiunque disponga di connessione internet (bilancio di sostenibilità).
I dati contenuti nel bilancio di sostenibilità che riteniamo i più interessanti per una valutazione complessiva concreta sono:
- la produzione chilometrica;
- i costi di produzione;
- il numero di ferrovieri.
Per quanto riguarda la flotta, altro aspetto chiave, facciamo invece riferimento ai dati più aggiornati resi disponibili da Regione Lombardia in risposta all’interrogazione consiliare 2746:
Questo conteggio non tiene conto dei treni, anche molto nuovi, che hanno subito danni gravi durante l’esercizio e di conseguenza potrebbero anche risultare già dismessi. Le informazioni pubblicamente disponibili (risposta interrogazione consiliare 2614, marzo 2025) indicano che questi sono una decina in totale.
Tornando ai dati del bilancio di sostenibilità, ricordando che si tratta di una S.r.l. con Capitale Sociale 76.120.000 euro Iv, ecco la loro evoluzione negli anni:
La produzione è cresciuta in modo continuo dopo l’anno 2020 (Covid-19, complessivamente +6 800 000 km), ma mancano ancora 500 000 km per recuperare del tutto il servizio precedente alla pandemia; mancano ancora 2 800 000 km per recuperare il servizio precedente ai tagli decisi da Regione Lombardia a dicembre 2018. Inoltre, non sono stati raggiunti gli obiettivi di produzione nel 2023 (mancavano 1 700 000 km) né nel 2024 (mancano 2 300 000 km).
I costi operativi continuano ad aumentare, anche quelli unitari, cresciuti del 26% dal 2019 a fronte di una base inflattiva del 17%. La discrepanza rispetto all’inflazione è praticamente tutta riconducibile al primo periodo pandemico in quanto l’inflazione misurata rispetto al 2020 risulta 18% e l’incremento dei costi 19%, di fatto paragonabili. Si calcola che, se l’incremento dei costi operativi non avesse superato l’inflazione, nel 2024 si sarebbero risparmiati circa 51 milioni di euro. Non si evidenzia però alcuna economia di scala. L’obiettivo stabilito per il 2024 dal contratto di servizio, 14.1 euro/km al netto del pedaggio (già rivalutato con inflazione) si direbbe fallito, in quanto il dato effettivo stimato lo supera di 2.3 euro/km, corrispondenti a circa +95 milioni di euro in totale. Spicca l’incremento notevole verificatosi proprio nel 2024.
Il numero di ferrovieri è vistosamente in aumento, anche rispetto alla produzione. Se questa di per sé non può che essere vista come una buona notizia, occorre ricordare che già nel 2019 era stato dichiarato che la crisi del personale viaggiante era risolta, e per questo motivo consideriamo come riferimento il numero di ferrovieri per chilometro di quell’anno: 55. Da ciò segue che per la produzione obiettivo del 2024, peraltro non raggiunta, sarebbero stati sufficienti 2399 ferrovieri invece degli effettivi 2610. Nel 2025, in relazione alla produzione obiettivo (44.6 milioni di km) risulterebbero necessari solamente 2442 ferrovieri; a fine contratto (produzione obiettivo 50.5 milioni di km) dovrebbero servire 2765 ferrovieri.
Mettendo insieme ciò che i dati sembrano suggerire, si potrebbe concludere che la gestione delle risorse non sia particolarmente efficiente, poiché si identificano potenziali eccessi di spesa a fronte del non raggiungimento degli obiettivi pratici prefissati dalla Regione Lombardia. In particolare per l’anno 2024, tenuto conto della produzione e della base inflattiva rispetto al 2019, si possono stimare sovraccosti complessivi a carico dell’azienda nell’ordine dei 50 milioni di euro, e nell’ordine dei 100 milioni di euro rispetto agli obiettivi contrattuali.
Continueremo a monitorare questi parametri a intervalli regolari man mano che i dati vengono pubblicati così da poter aggiornare le conclusioni che proponiamo su offerta e costo dell’esercizio ferroviario.
