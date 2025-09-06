Turate: Festa della Gioventù, oggi 6 settembre Superzero e Straight for Straight
6 Settembre 2025
TURATE – Dopo la cena dei ragazzi con proiezione delle foto delle vacanze estive e il djset di Mind che si sono svolti ieri, venerdì 5 settembre, entra nel vivo la Festa della Gioventù 2025 all’oratorio di Turate in piazza della Chiesa.
Il programma di oggi, sabato 6 settembre, propone alle 20.45 lo spettacolo per bambini e famiglie con Superzero, seguito alle 22 dal concerto della rock’n’blues band Straight for Straight.
Domani, domenica 7 settembre, la giornata inizierà alle 10.30 con la messa di apertura, alla quale seguirà l’arrivo della fiaccolata proveniente da Saint-Oyen. Al termine della celebrazione, in oratorio sarà offerto un aperitivo con tapas. Nel pomeriggio, alle 14.30, spazio al torneo di burraco, mentre in serata, alle 21.30, saliranno sul palco i Sunny Boys, cover band punkrock.
La festa riprenderà venerdì 12 settembre con due appuntamenti musicali: alle 20.45 lo show di Mayone e, a seguire alle 21, la Pezza Band con il tributo agli 883.
Sabato 13 settembre alle 19 ci sarà l’incontro con lo scrittore Marco Erba, autore di Amore nero. La serata proseguirà con lo spettacolo per bambini di Billy Bolla alle 20.45 e, alle 21.30, il quiz game Il Cervellone.
Domenica 14 settembre, giornata conclusiva, inizierà alle 10.30 con la messa solenne celebrata da don Luca Vignali. A pranzo, alle 12.30, sarà il momento dei pizzoccheri, mentre in serata alle 20.30 si terranno l’estrazione della lotteria e la premiazione del torneo di calcetto. La festa si chiuderà con il live show di Divina.
