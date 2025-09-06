iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Da domani sabato 6 a venerdì 12 settembre, al Castello dei Comboniani di via delle Missioni 12, si terrà la mostra fotografica “Sotto il cielo di Gaza” con scatti del fotografo palestinese Omar Al Qatta. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 16 alle 19, con un’apertura straordinaria domenica 7 settembre anche al mattino, dalle 10 alle 12.

L’iniziativa si aprirà sabato 6 settembre alle 20.30 con il vernissage, durante il quale interverranno Egidia Beretta (Fondazione Vik Utopia Onlus), Chantal Antonizzi (Amnesty Italia) e Roberto Andervill (Ipsia Varese).

La chiusura dell’esposizione sarà accompagnata dalla presentazione del libro “Sotto il cielo di Gaza”, in programma venerdì 12 settembre alle 20.30. Interverranno don Nando Capovilla (Pax Christi), Betta Tusset (Pax Christi) e Chantal Antonizzi (Amnesty Italia).

L’evento è organizzato dal Coordinamento Acli di Tradate, Amnesty International, Ipsia e Pax Christi, con il patrocinio del Comune di Venegono Superiore e la collaborazione di diverse realtà associative del territorio.

(foto: il castello dei Comboniani)

