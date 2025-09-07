Politica

RIMINI – “È stato un onore partecipare come relatrice alla New Direction Academy, un evento che mette al centro i valori in cui crediamo: sicurezza, legalità e responsabilità. A chi pensa che la politica sia solo gossip o scontri, noi rispondiamo con la formazione e l’impegno concreto. Ho parlato di come la leadership sia fondamentale per far crescere la nostra classe dirigente, partendo dai circoli fino ai dipartimenti tematici”, lo ha dichiarato Romana Dell’Erba, consigliere regionale lombardo di Fratelli d’Italia, intervenendo oggi alla New Direction Academy 2025, in corso a Igea Marina.

“Il mio percorso, da rappresentante di classe a imprenditrice e Presidente di Associazione di categoria imprenditoriale e consigliere regionale, mi ha insegnato che il successo non è mai solo personale. Si costruisce con la relazione, il consenso e, sì, anche con qualche sconfitta. Grazie di cuore a Mario Mantovani e a tutta l’organizzazione di New Direction per aver creato uno spazio di confronto così importante. La via italiana è fatta di identità e sono certa che è la strada giusta per guidare l’Italia e l’Europa. Al centro noi mettiamo sempre la famiglia, l’impresa, il valore ed il merito e su queste basi lavoriamo affinchè l’Italia continui ad essere protagonista come lo è grazie a Giorgia Meloni”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09