Sport

COGLIATE – Buona la prima per la Cogliatese. I biancoazzurri cominciano la stagione 25/26 con il piglio giusto e ottengono la vittoria all’esordio in coppa Lombardia contro la Pro Juventute.

Neanche dieci minuti di gioco e la formazione di Biemmi passa in vantaggio, sono subito protagonisti i nuovi innesti della rosa. Un filtrante verso destra sembra destinato a spegnersi sul fondo, Donghi è bravo a crederci fino alla fine riuscendo a mettere un ottimo cross, sbuca Tagliabue che si sgancia dalla marcatura e incorna alla grande, 1-0.

Un’iniziativa della Pro spaventa i padroni di casa, Saadoune spreca da ottima posizione calciando alto e mancando il pareggio. Al 20’, altra enorme chanche per riequilibrare il risultato : su una palla lunga, Borgonovo esce in ritardo e stende l’attaccante, calcio di rigore. Prende la rincorsa Colombo ma l’estremo difensore biancoazzurro si rifà subito, tuffo a sinistra e gran colpo di reni che neutralizza il penalty. Al 34’ palla sensazionale di Donghi che mette Borghi davanti alla porta, l’ala classe 2003 anticipa il portiere con un tocco di esterno ma calcia a lato. È l’ultimo squillo del primo tempo, si va a riposo sull’1-0.

Nella ripresa si sblocca in avvio un altro volto nuovo dei padroni di casa. Pivato rinvia in avanti, il campanile arriva nei pressi del limite d’area di rigore, il centravanti Banfi la fa rimbalzare e poi colpisce ad incrociare con un delizioso mancino in girata che lascia di sasso Karayan, 2-0.

Il raddoppio consente alla Cogliatese di controllare la gara per una ventina di minuti, fino a quando Colombo riesce a incunearsi sulla destra sparando un rasoterra verso il palo più lontano, Borgonovo non ci arriva, 2-1.

Con cambi e forze fresche, i ragazzi di Biemmi la chiudono definitivamente all’88’, altro assist intelligente di Donghi che con uno scavetto serve l’inserimento di Cimnaghi, controllo e destro in velocità, 3-1 e punto esclamativo sulla gara, vince la Cogliatese.

Un esordio incoraggiante per i biancoazzurri che hanno messo in campo un buon gioco di squadra con trame decisamente interessanti. Sono sembrati sin da subito ben integrati i nuovi acquisti che hanno dato un grande apporto, risultando preziosi in tutti i reparti.

Un solo giorno di riposo e ci sarà un altro importante test in vista della prima di campionato, martedì sera i biancoazzurri scenderanno in campo contro l’Amor Sportiva di Saronno per la seconda giornata di coppa.

Cogliatese – Pro Juventute : 3-1

COGLIATESE : Borgonovo, Pascale, Cappelletti, Muraca, Pivato, Chiari, Donghi, Quaggelle, Banfi, Tagliabue, Borghi. A disposizione : Sanfilippo, Belotti, Cattaneo, Corona, Ferrario, Murari, Pedrotti, Ventrella. All. Biemmi

PRO JUVENTUTE : Karayan G., Reda, Dalzovo, Karayan F., Colombo S., Radaelli, Smalko, Flores, Colombo M., Saadoune, Montoli. A disposizione : Falcone, De Zan, Barbui, Addario, Bergomi, Rimoldi, Colombi, Piccolo. All. Abbruzzese

Marcatori : 8pt Tagliabue (C), 2st Banfi (C), 20st Colombo M. (PJ), 43st Cimnaghi (C).