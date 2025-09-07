Calcio 2′ cat, in Coppa Lombardia Amor sportiva corsara a Misinto
7 Settembre 2025
MISINTO – Amor sportiva corsara oggi pomeriggio sul campo della matricola Cgds Misinto: primo turno di Coppa Lombardia di Seconda categoria. Per i saronnesi a segno Caso e Benedetti. Nel raggruppamento buona la prima per la Cogliatese. I biancoazzurri cominciano la stagione 25/26 con il piglio giusto e ottengono la vittoria all’esordio contro la Pro Juventute di Uboldo.
Nella prima giornata di Coppa Lombardia di Seconda categoria, nel girone 8 pari 1-1 in casa del Lonate Ceppino contro il Torino club.
(foto archivio: Amor sportiva in azione di gioco durante un precedente match, nella scorsa stagione agonistica. L’Amor ha iniziato bene la nuova stagione vincendo il primo incontro ufficiale)
