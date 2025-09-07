Calcio 2′ cat, pari il derby serale fra Cistellum e Dal Pozzo
7 Settembre 2025
CISLAGO – In Coppa Lombardia di Seconda categoria oggi la prima giornata. Nel girone 13 pomeriggio l’1-0 casalingo dell’Atletico Lomazzo contro l’Olimpia Cadorago mentre il posticipo serale, derby fra Cistellum e Frazione calcistica Dal Pozzo di Ceriano Laghetto, con inizio alle 20, è finito 0-0.
Prossimo turno mercoledì 10 settembre, alle 20.30 Frazione calcistica Dal Pozzò-Atletico Lomazzo e Olimpia Cadorago-Cistellum; mercoledì 24 settembre alle 20.30 Cistellum-Atletico Lomazzo e Olimpia Cadorago-Frazione calcistica Dal Pozzo.
Classifica
Girone 13: Atletico Lomazzo 3 punti, Cistellum e Frazione calcistica Dal Pozzo 1 punto, Olimpia Cadorago 0.
