Calcio

MISINTO – Nelle categorie calcistiche minori, oggi due interessanti derby.

Pronte al debutto anche Cgds Misinto e Amor sportiva, per un insolito derby di inizio stagionbe. Per la fase a gironi di Seconda categoria di Coppa Lombardia le due formazioni si affrontano oggi alle 16, sul campo misintese di via per Birago. Per entrambi i team un interessante test per comprendere il grado di preparazione e le potenzialità nella stagione che inizia dunque ufficialmente. Arbitro della partita sarà Samuele Quattrini di Saronno.

Al centro sportivo di via Milano 19 sempre per la Coppa Lombardia di Seconda categoria si gioca invece, alle 20, il derby Cistellum-Frazione calcistica Dal Pozzo, atteso un folto pubblico.

In programma anche Atletico Lomazzo-Olimpia Cadorago con arbitro Lorenzo Vacca di Saronno.

07092025