Calcio

SARONNO – Buona la prima per Garibaldi Saronno, la nuova squadra locale di Terza categoria nel quale hanno unito le forze Fbc Saronno ed Equipe Garibaldi, che oggi pomeriggio nella Coppa Lombardia di Terza categoria in casa ha travolto l’Andratese: è finita 6-3. Per gli ospiti a segno Kair ed Adamo, per i saronnesi hanno segnato Hati, Camara, i due Castaldo e Colombo. Si è giocato al centro sportivo di Bregnano.

I saronnesi sono inseriti nel girone 11 dove c’è anche l’Academy Bregnanese (che oggi ha riposato).

Prossimo turno mercoledì 10 settembre alle 20.30; andrà in scena Andratese-Academy Bregnanese; mentre la terza partita si gioca mercoledì 24 settembre, c’è Academy Bregnanese-Garibaldi Saronno. Solo la prima classificata supera il turno passando ai quarti di finale del torneo.

(foto: Equipe Garibaldi a segno contro l’Andratese in Coppa Lombardia)

07092025