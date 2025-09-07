Calcio Coppa Italia Eccellenza, la Caronnese inizia la stagione con una vittoria: ko la Lentatese
7 Settembre 2025
LENTATE SUL SEVESO – Un buon inizio per la Caronnese che nella prima partita stagionale disputata a Lentate sul Seveso nel pomeriggio di oggi 7 settembre trova una vittoria per 1-3 sui padroni di casa della Lentatese valida per il primo turno del girone 3 di Coppa Italia Lombardia, importante sarà la sfida di mercoledì con l’Ardor Lazzate.
La sfida si sblocca al 12′ del primo tempo con la rete di Malvestio arrivata su una conclusione ravvicinata. Dopo poco più di 15 minuti, i rossoblu di Caronno Pertusella raddoppiano il vantaggio, questa volta con Iacovo. La prima e unica reazione della Lemtatese arriva sul finale del primo tempo quando, precisamente al 46′, Diaferio su calcio di rigore accorcia le distanze. Nella seconda metà di gara la squadra ospite chiude definitivamente i giochi con una rete magnifica di Malvestio messa a segno al 31′.
CARONNESE: Paloschi, Vaghi, Dugo (35′ pt Cerreto), Ortelli, Galletti, Sorrentino, Malvestio (36′ st Dilernia), Cannizzaro (21′ st Vitofrancesco), Colombo, Corno (14′ st Rossi), Iacovo (21′ st Ghibellini). A disposizione: Trombetta, Tumino, Serati, Bugno. All. Michele Ferri
LENTATESE: Barlocco, Arienti, Carrino, Angio Antonio, Sberna, Siviero (38′ st Politi), Malacarne (24′ st Lanzarini), Lossani (12′ st Gualandrisi), Diaferio, Angio Alessio (24′ st Marrosu), Pignatiello (45′ st Finoli). A disposizione: Colombo, Molteni, Leone, Alagna.. All. Mastrolonardo.
(foto da Sc Caronnese)