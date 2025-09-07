Calcio

LAZZATE – Prima partita di stagione molto combattuta quella tra Ardor Lazzate e Fbc Saronno disputata nel primo pomeriggio di questa prima domenica di settembre allo stadio Gianni Brera di Lazzate valida per il primo turno del girone 3 di Coppa Italia Lombardia.

I padroni di casa dell’Ardor Lazzate sin da subito si fanno trovare pronti ad aggredire la metà campo degli avversari ma a trovare la prima conclusione in porta è il nuovo acquisto del Fbc Saronno che al 24′, però, non spaventa l’estremo difensore gialloblu. Il risultato si sblocca al 30′, momento nel quale l’Ardor si porta in vantaggio grazie alla realizzazione dal dischetto di un calcio di rigore di Ciro De Angelis concesso dal direttore di gara in seguito ad un fallo del difensore biancoceleste Ruschena. I saronnesi provano a reagire con il capitano Vaglio che sfiora il pareggio su una conclusione arrivata da una punizione a due, bravi i difensori di casa a murare sulla linea il possibile 1-1. Il primo tempo si chiude, infine, con due occasionissime dell’Ardor Lazzate che non riesce a trovare il raddoppio grazie anche ad un intervento miracoloso dell’estremo difensore saronnese Todesco.

In avvio di ripresa è sempre l’Ardor Lazzate a dettare il gioco ma anche questa volta, prima De Angelis e poi Grillo, non trova la rete del 2-0 complice anche una paratona di Todesco. Il portiere saronnese non è l’unico a mettersi in mostra, infatti, al 20′ del secondo tempo è Ferrara il protagonista di un bellissimo intervento su una conclusione a botta sicura del capitano saronnese Vaglio che, invece, riuscirà a mettere il pallone in rete al minuto 86 in seguito ad un calcio rigore concesso dall’arbitro dopo un fallo di Pasqual ai danni di Panigada.

Finisce, dunque, con il risultato di 1-1 una partita accesa in campo e sugli spalti con le tifoserie organizzate delle due squadre che hanno cantano e sostenuto i ragazzi fino all’ultimo minuto. Probabilmente torna a casa con un po’ di amarezza l’Ardor Lazzate che nel primo tempo e nella prima parte della ripresa poteva sicuramente sfruttare meglio le occasioni create, bravo, invece, il Fbc Saronno a crederci fino all’ultimo.

ARDOR LAZZATE – FBC SARONNO 1-1

Ardor Lazzate: Ferrara, Guanziroli, Schieppati, Priola, Mira, Rovedatti, Cazzaniga, Grillo, De Angelis, Panatti, Rapone. A disposizione: Petriccionne, Pasqual, Vianello, Galimberti, Spitaleri, Lokumu, Zermo, Bertolini. All: Fedele.

Fbc Saronno: Todesco, Alletto, Lorusso, Viganò, Favilla, Ruschena, Vaglio, De vincenzi, Cocuzza, Benedetti, Moretti. A disposizione: Norrito, Hasanaj, Vincenzi, Corona, Cabezas, Serra, Tibaldo T, Rinaldi, Panigada. All: F. Tibaldo.

Marcatori: 30′ pt De Angelis (A), 41′ st Riccardo Vaglio (F).

