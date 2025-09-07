Calcio Coppa Italia Lombardia, inizia la stagione del Fbc Saronno oggi ospite dell’Ardor Lazzate: la diretta
7 Settembre 2025
LAZZATE – Inizia oggi 7 settembre ufficialmente la stagione del Fbc Saronno con lo scontro valido per il primo turno del girone 3 Coppa Italia Lombardia in programma alle 16 a Lazzate contro i padroni di casa dell’Ardor. Sicuramente non uno scontro semplice per i biancocelesti di Saronno che iniziano la stagione con un derby fondamentale per il cammino in Coppa Italia Lombardia. Allo stesso orario si scontrano anche Lentatese e Caronnese, prossime avversarie del Fbc Saronno in Coppa.
(foto da archivio)
