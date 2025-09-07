Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Sabato prima partita in casa per le Caronnese Women (serie C) e si tratta di un’amichevole di prestigio perchè al Comunale di Caronno Pertusella le rossoblù hanno ospitato l’Inter.

La cronaca – Fa caldo, davvero grande caldo e i carichi di lavoro messi in pista in questa prima fase di preparazione in previsione della stagione da affrontare si fanno sentire. Dopo un avvio convincente e con squadre tatticamente in equilibrio le rossoblù concedono due gol all’Inter nel corso del primo tempo al 31′ e al 34′. Nel corso della partita la Caronnese crea azione ma concretizza ancora poco sotto porta e al 9′ della ripresa subisce la terza rete avversaria (0-3).

Prossimi appuntamenti

Prossimi appuntamenti per la Caronnese Women sabato 13 settembre sempre alle 15, sempre a Caronno Pertusella quando sarà di scena il Como Women mentre il giorno successivo il calendario delle amichevoli si chiuderà con la trasferta a Vinovo contro la Juventus.

