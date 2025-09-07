Calcio

CANEGRATE – Al via oggi anche la stagione calcistica di Promozione con il primo incontro della fase a gironi di Coppa Italia. Da segnalare per il girone 4 la sconfitta casalinga dell’Aurora Cmc, 2-4 contro il Canegrate. Agli uboldesi non sono bastati i gol di Martegani al 36′ del primo tempo (quando si era sullo 0-2) e di Bartucci alla mezz’ora della ripresa (sull’1-4).

Nello stesso raggruppamento con la neopromossa Sc United di Cesate, che ha osservato il turno di riposo e che debutterà mercoledì 10 settembre alle 20.30 sul campo del Canegrate; successivo appuntamento alle 20.30 di mercoledì 24 settembre per Sc United-Aurora Cmc al centro sportivo cesatese di via Dante.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

07092025