VENEGONO SUPERIORE – Non inizia con un sorriso il campionato della Varesina, battuta 2-1 sul campo della Folgore Caratese. I rossoblù oggi sono andati sotto di due reti per la doppietta di Gambino (15’ pt e 5’ st) e hanno accorciato con Caverzasi al 25’ della ripresa senza però riuscire a completare la rimonta.

La prima giornata del girone B di Serie D ha regalato comunque gol ed emozioni: spiccano il tris del Caldiero sul Pavia, firmato tutto da Lorenzo Zerbato (due rigori), e la vittoria dell’Oltrepò sulla Vogherese. Successi esterni per Brusaporto e Villa Valle, mentre finiscono in parità Breno-Castellanzese e Virtus CiseranoBergamo-Casatese Merate.

Girone B – Risultati e marcatori, 1ª giornata

Breno–Castellanzese 0-0

Caldiero Terme–Pavia 3-0 (38’ pt, 12’ st, 43’ st Zerbato)

Folgore Caratese–Varesina 2-1 (15’ pt, 5’ st Gambino F., 25’ st Caverzasi V.)

Oltrepò–Vogherese 1-0 (3’ pt Hrom)

Real Calepina–Villa Valle 1-3 (45’ pt Ravasi V., 8’ st Oboe R., 10’ st Perrotti V., 51’ st Menegatti V.)

Sondrio–Brusaporto 1-2 (6’ pt Chillemi S., 13’ pt Seck B., 22’ st aut. Dos Santos B.)

Virtus CiseranoBergamo–Casatese Merate 1-1 (42’ pt Viscardi V., 33’ st Gningue C.)

Chievo Verona–Scanzorosciate 2-1 (3’ st De Cerchio C., 8’ st Belloli S., 50’ st Prandini C.)

Milan Futuro–Leon rinviata al 17/09

07092025