Calcio serie D: Varesina ko all’esordio, vincono Folgore Caratese, Caldiero e Oltrepò
7 Settembre 2025
VENEGONO SUPERIORE – Non inizia con un sorriso il campionato della Varesina, battuta 2-1 sul campo della Folgore Caratese. I rossoblù oggi sono andati sotto di due reti per la doppietta di Gambino (15’ pt e 5’ st) e hanno accorciato con Caverzasi al 25’ della ripresa senza però riuscire a completare la rimonta.
La prima giornata del girone B di Serie D ha regalato comunque gol ed emozioni: spiccano il tris del Caldiero sul Pavia, firmato tutto da Lorenzo Zerbato (due rigori), e la vittoria dell’Oltrepò sulla Vogherese. Successi esterni per Brusaporto e Villa Valle, mentre finiscono in parità Breno-Castellanzese e Virtus CiseranoBergamo-Casatese Merate.
Girone B – Risultati e marcatori, 1ª giornata
Breno–Castellanzese 0-0
Caldiero Terme–Pavia 3-0 (38’ pt, 12’ st, 43’ st Zerbato)
Folgore Caratese–Varesina 2-1 (15’ pt, 5’ st Gambino F., 25’ st Caverzasi V.)
Oltrepò–Vogherese 1-0 (3’ pt Hrom)
Real Calepina–Villa Valle 1-3 (45’ pt Ravasi V., 8’ st Oboe R., 10’ st Perrotti V., 51’ st Menegatti V.)
Sondrio–Brusaporto 1-2 (6’ pt Chillemi S., 13’ pt Seck B., 22’ st aut. Dos Santos B.)
Virtus CiseranoBergamo–Casatese Merate 1-1 (42’ pt Viscardi V., 33’ st Gningue C.)
Chievo Verona–Scanzorosciate 2-1 (3’ st De Cerchio C., 8’ st Belloli S., 50’ st Prandini C.)
Milan Futuro–Leon rinviata al 17/09
