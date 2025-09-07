Città

ROMA – Oggi, domenica 7 settembre, Carlo Acutis viene proclamato santo da papa Leone XIV. La cerimonia solenne si svolge in Vaticano, con la Santa Messa e il rito di canonizzazione in programma alle 10, trasmessi in diretta su Rai 1.

Prima della celebrazione, alle 8 su Rai 3 va in onda il documentario “La mia autostrada per il cielo – Carlo Acutis e l’Eucarestia” di Matteo Ceccarelli, che raccoglie le testimonianze di amici e conoscenti del giovane. Un racconto che ripercorre la vita di Acutis, morto nel 2006 a soli 15 anni a causa di una leucemia fulminante. La sua fede profonda, la passione per l’informatica e la dedizione verso i più fragili hanno reso la sua figura un simbolo di spiritualità per le nuove generazioni.

Carlo era già stato proclamato Beato nel 2020 ad Assisi e oggi diventa il primo santo canonizzato dal nuovo Pontefice. Anche Saronno, che ospita una reliquia del santo esposta ieri sera sarà protagonista con un Te deum alle 11.15, in Santuario.

La cerimonia odierna vede anche la canonizzazione di Pier Giorgio Frassati, giovane torinese morto nel 1925 a soli 24 anni, che dedicò la sua vita ai poveri, all’evangelizzazione e all’impegno culturale.

