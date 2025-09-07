Castiglione Olona: al via la festa di San Nicola al rione Madonna in Campagna
7 Settembre 2025
CASTIGLIONE OLONA – Torna la tradizionale festa di San Nicola al rione Madonna in Campagna, in programma da mercoledì 10 a domenica 14 settembre con celebrazioni religiose, visite guidate, spettacoli e momenti di socialità. L’iniziativa è promossa dalla parrocchia Beata Vergine del Rosario, dal rione Madonna in Campagna e dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune.
Il programma
-
Mercoledì 10 settembre
Ore 20.30 – Santa Messa celebrata da padre Franco Beati con benedizione dei bambini e delle famiglie.
-
Giovedì 11 settembre
Ore 20.30 – Santa Messa celebrata da don Luigino Aldegheri con benedizione dei pani.
-
Venerdì 12 settembre
Ore 20.30 – Santa Messa celebrata da padre Giorgio Foglia per le anime sante dei defunti.
-
Sabato 13 settembre
Ore 16 – Visita guidata alla chiesa della Madonna in Campagna con Marzia Ferioli, a cura dell’Associazione Borgo Antico.
Ore 19 – Apertura street food e risottata con gonfiabili, musica dal vivo e DJ set; bancarelle lungo via Volta.
Ore 20.45 – Asta benefica e vendita di torte a favore della chiesa della Madonna in Campagna.
Ore 23 – Spettacolo conclusivo con fuochi d’artificio.
-
Domenica 14 settembre
Ore 16 – Incontro con il fisarmonicista Nicola Cilento: musiche campagnole, a cura dell’Associazione Borgo Antico.
Ore 18 – Santa Messa alla chiesa della Madonna in Campagna celebrata da don Silvano Lucioni nel 60° anniversario di sacerdozio.
Ore 18.45 – Processione conclusiva.
La festa rappresenta un momento di ritrovo per l’intera comunità, tra spiritualità, tradizione e iniziative popolari. Un ringraziamento è rivolto ai commercianti del rione Madonna in Campagna e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.
(foto archivio)
08092025