CASTIGLIONE OLONA – Domenica 7 settembre 2025 il Castello di Monteruzzo ospiterà la seconda edizione di “Smoke in the Castle”, gara di barbecue inserita come tappa del Campionato italiano di barbeque e organizzata dal Comune di Castiglione Olona in collaborazione con il BBCÜ Team Castiglione Olona.

La manifestazione prenderà il via alle 9.30 in via Marconi 1, quando i team partecipanti si sfideranno nella preparazione di piatti rigorosamente a base di BBQ. A decretare i vincitori sarà una giuria specializzata.

L’evento proseguirà fino alle 21 e offrirà un ricco programma di iniziative per tutta la famiglia. Saranno attivi stand gastronomici con specialità alla griglia, tra cui pulled pork e ribs, curate dal BBCÜ Team, esposizioni di auto americane, un parco giochi con gonfiabili e musica dal vivo: tre gruppi si alterneranno durante la giornata per animare l’atmosfera.

Una domenica all’insegna del barbecue e del “sogno americano” nel cuore del borgo antico.

(foto archivio: un precedente evento al Castello di Monteruzzo)

04092025