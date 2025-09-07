Saronnese

CISLAGO -Da lunedì 8 a martedì 16 settembre in paese saranno eseguiti i lavori per l’installazione delle nuove colonnine dedicate alla ricarica delle auto elettriche. L’intervento è a cura della società A2A – E Mobility per conto dell’Amministrazione comunale.

Le aree interessate, già segnalate con appositi avvisi, sono il parcheggio di via Cavour davanti al Giardino Castelbarco, il parcheggio di via San Giovanni Bosco, quello di via Ungaretti e via Caboto. Si tratta di un intervento che rientra nelle politiche locali per favorire la mobilità sostenibile e mettere a disposizione dei cittadini nuove infrastrutture dedicate.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio: colonnina per la ricarica elettrica in zona)

06092025