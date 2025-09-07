Città

SARONNO – Si è chiusa alle prime ore di domenica 7 settembre l’edizione 2025 di Acque Scure, il concerto punk e hardcore organizzato all’interno dell’ex macello di via Gorizia dal Collettivo Adespota e centro sociale Telos. La musica è andata avanti fino alle 2 di notte, quando si sono spenti gli amplificatori e i ragazzi hanno iniziato a lasciare la struttura.

Con le prime luci dell’alba diversi residenti hanno notato gruppi di giovani incamminarsi a piedi verso le auto parcheggiate in zona o in direzione della stazione ferroviaria. Un ultimo gruppo è rimasto nei pressi dello stabile dismesso anche intorno alle 8 del mattino, prima di allontanarsi.

Dopo il pomeriggio di sabato di attività e la sera di musica domenica gli striscioni esposti all’ingresso sono stati rimossi e l’area è stata liberata. Rimanevano soltanto alcuni sacchi di spazzatura, raccolti dagli organizzatori come già avvenuto nelle passate edizioni dell’evento.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09