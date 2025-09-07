Softball

PRAGA – Inizia con il piede giusto l’avventura dell’Italia agli Europei di softball in Repubblica Ceca: sul diamante del SaBaT di Praga le azzurre oggi hanno superato la Germania con un netto 11-0 chiuso in quattro inning per manifesta.

Decisivo il quarto turno d’attacco, con ben 9 RBI: a segno Dayton con un doppio da tre punti e soprattutto Erika Piancastelli, autrice di due fuoricampo (uno da 2 e uno da 3 punti), imitata da Barbara con un homer conclusivo. Toniolo, partente in pedana, e la difesa azzurra hanno concesso poco o nulla alle avversarie. Soddisfatto il manager Craig Montvidas: “La squadra ha mostrato carattere, sfruttando ogni occasione senza lasciare scampo. È un ottimo inizio, anche dal punto di vista psicologico”.

Domani l’Italia affronterà la Spagna alle 13, poi martedì doppia sfida: al mattino contro la vincente del gruppo A e in serata (19.30) contro la Repubblica Ceca.

(foto: la saronnese Mckenzie Barbara esulta con le compagne dopo un fuoricampo)

