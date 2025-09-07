Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 6 settembre, spiccano un episodio di furto sventato dai clienti in corso Italia e le dichiarazioni della sindaca Pagani sulla sicurezza urbana. Attenzione anche per l’evento anarchico “Acque Scure”, il debutto televisivo del cogliatese Marco Fusaro e l’iniziativa solidale del Comune di Saronno a sostegno della popolazione di Gaza.

Un furto in un ristorante di corso Italia è stato fermato grazie all’intervento dei clienti, che hanno bloccato il ladro e lo hanno consegnato ai carabinieri.

La sindaca Pagani ha fatto il punto sulla sicurezza a Saronno, annunciando diversi progetti in arrivo, tra cui l’istituzione di una commissione dedicata al tema.

All’ex macello si è svolta la dodicesima edizione di “Acque Scure”, evento anarchico tra musica, dibattiti e attivismo politico.

Marco Fusaro, giovane concorrente di Cogliate, ha avuto un ottimo debutto a “Bake Off Italia”, sfiorando il grembiule blu nella prima puntata.

Il Comune di Saronno ha aderito alla raccolta fondi promossa dal prevosto in favore di Gaza, un gesto di solidarietà verso la popolazione colpita dalla crisi umanitaria.