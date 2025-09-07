Ieri su ilSaronno: furto in centro a Saronno, Pagani parla di sicurezza e evento anarchico all’ex macello
7 Settembre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 6 settembre, spiccano un episodio di furto sventato dai clienti in corso Italia e le dichiarazioni della sindaca Pagani sulla sicurezza urbana. Attenzione anche per l’evento anarchico “Acque Scure”, il debutto televisivo del cogliatese Marco Fusaro e l’iniziativa solidale del Comune di Saronno a sostegno della popolazione di Gaza.
Un furto in un ristorante di corso Italia è stato fermato grazie all’intervento dei clienti, che hanno bloccato il ladro e lo hanno consegnato ai carabinieri.
Saronno, furto durante il pranzo in corso Italia: clienti reagiscono e consegnano il ladro ai carabinieri
La sindaca Pagani ha fatto il punto sulla sicurezza a Saronno, annunciando diversi progetti in arrivo, tra cui l’istituzione di una commissione dedicata al tema.
Sicurezza, sindaca Pagani fa il punto e annuncia: “Tanti progetti compresa una commissione”
All’ex macello si è svolta la dodicesima edizione di “Acque Scure”, evento anarchico tra musica, dibattiti e attivismo politico.
Occupato l’ex macello per l’evento anarchico Acque Scure: dodicesima edizione tra musica e attivismo
Marco Fusaro, giovane concorrente di Cogliate, ha avuto un ottimo debutto a “Bake Off Italia”, sfiorando il grembiule blu nella prima puntata.
Bake Off, ottimo debutto per Marco Fusaro: il cogliatese sfiora il grembiule blu (foto)
Il Comune di Saronno ha aderito alla raccolta fondi promossa dal prevosto in favore di Gaza, un gesto di solidarietà verso la popolazione colpita dalla crisi umanitaria.
Saronno tende la mano a Gaza: il Comune aderisce alla raccolta fondi lanciata dal prevosto