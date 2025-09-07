Groane

SOLARO – Giovedì sera la sindaca di Solaro, Nilde Moretti, ha partecipato ad Arese con una delegazione di amministratori locali a un incontro per sostenere la Global Sumud Flotilla, la missione internazionale che nelle prossime ore tenterà di portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza.

“Non è solo una manifestazione – ha dichiarato Moretti – su quelle navi ci sono pezzi delle nostre speranze. La Global Sumud Flotilla è una missione di pace: decine di imbarcazioni che cercano di superare il blocco che da anni impedisce alla popolazione civile di ricevere ciò di cui ha bisogno”.

La sindaca ha condiviso la preoccupazione che accompagna questo viaggio: “La verità è che siamo tutti un po’ in ansia… non sappiamo cosa succederà, se i volontari riusciranno ad arrivare a Gaza o se verranno fermati. E dispiace dover ammettere che ancora una volta sono i cittadini e le associazioni a doversi muovere, mentre le istituzioni restano ferme”.

La Global Sumud Flotilla è composta da 50 barche con attivisti provenienti da 44 Paesi diversi. Un’azione imponente che, come ricordato da Moretti, potrebbe essere ostacolata, come già accaduto in passato. Da qui l’appello a non spegnere l’attenzione: “Serve che se ne parli, che i riflettori restino accesi. Perché qui non si tratta di politica, ma di umanità, di far arrivare aiuti a chi non ha più nulla”.

La prima cittadina ha concluso invitando a seguire gli aggiornamenti della missione: “Seguiamo insieme quello che succederà nei prossimi giorni… perché anche solo parlarne è un modo per stare dalla parte giusta”. Tutte le informazioni in tempo reale sono disponibili sul sito ufficiale www.globalsumudflotilla.org e sui canali social dedicati.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09