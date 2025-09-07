Lombardia

Oggi, il Campione del Mondo di Formula 1 Max Verstappen ha emozionato ancora e, sicuramente, si è emozionato, quando dall’alto del podio dell’autodromo, si è goduto il “fiume rosso” di spettatori accorrere per festeggiarlo, anche se non c’era nessuno della Ferrari. Perché il pubblico, quello vero e appassionato, sa riconoscere un campione e sa apprezzare le sue gesta. Verstappen, davanti ai due Papaya, ha dimostrato che si può vincere senza la macchina migliore, perfino a Monza, dove tutti dicono che l’auto e la velocità valgono più del pilota, invece ….

Helmut Marko, il consulente di Redbull Racing, al termine della gara risponde ai microfoni dei giornalisti: ”Abbiamo trovato la strada giusta, peccato che il Campionato ormai sia perso; sicuramente, lotteremo per vincere qualche gara, prima della fine”. La correzione è obbligatoria: Max sa guidare l’auto preparata in maniera estrema e lotterà per vincere delle gare con la Redbull, prima della fine dell’anno. Il suo compagno di squadra Yuki Tsunoda, conclude la gara tredicesimo, fuori dai punti, a 80 secondi dal primo che guida la stessa macchina. Toto Wolff comproprietario e team principal di Mercedes è meno diplomatico: ”Confrontati con lui, tutti gli altri sembrano, come si dice in italiano – silly -?” Si traduce “Stupidi”, dear Toto …

Le Ferrari finiscono fuori dal podio, quarta e sesta con Charles Leclerc e Luis Hamilton. Il monegasco ci ha creduto davvero, almeno nel podio. Nulla si può fare quando, oltre alle 2 Mclaren, c’è “Il Signore degli Anelli” (ha vinto l'”Anello della Regina” ieri, quale pilota più veloce a Monza) che rifila venti secondi all’avversario che finisce la gara dopo di lui. Gli esami di Kimi Antonelli? Alcuni danno sei e mezzo, altri addirittura otto. Termina la gara ottavo, dietro alla Williams di Alexander Albon, ma prende una penalità di cinque secondi per: “guida in maniera erratica“. Gli stewards lo relegano al nono posto, dietro a Gabriel Bortoleto che guida magistralmente la Kick Sauber per tutto il weekend e, rookie come Antonelli, vola nella classifica del cuore di tutti gli appassionati, anche italiani. George Russell termina quinto, con l’altra Mercedes. Chiude la classifica punti Isack Hadjar, rookie anche lui, decimo con la Racing Bulls.

Dalle 11.00 del mattino, orario del nostro ingresso in circuito, fino al termine del gran premio è stata un festa continua, un colore di passione, di cultura e di lingue, guardando la gara un po’ dappertutto, mischiandoci con un pubblico “sold out”. A differenza degli altri giorni, abbiamo raggiunto la pista in bicicletta. Lasciato obbligatoriamente il mezzo a Biassono, una volta dentro, dal prato ci siamo goduti la gara della Porsche Supercup che ha decretato il campione 2025 con incidenti, safety car e sorpassi ad ogni curva e ad ogni giro. Poi, abbiamo corso fino all’ingresso pista dei vecchi box, dove il team Ferrari Corse Clienti ha preparato la Ferrari 312 T2 del 1995 del pilota Jean Alesi, proprio per lui. Il Francese ha guidato per alcuni giri dimostrativi, emozionando i 300.000 spettatori di Monza, con il rumore assordante del 12 cilindri di Maranello. Per tutti gli spettatori presenti, pelle d’oca e tappi nelle orecchie, ad ogni giro percorso da Alesi. Un Panino masticato in piedi sgomitando per un posto esterno, vicino la Fanzone tra la Variante Ascari e la Curva Alboreto (ex Parabolica). Dalle tribune, un unico boato ha seguito i primi tre giri della gara, quando Ferrari e Mclaren si sono sfidate per il terzo posto, sorpassandosi e cercando di sorpassare, ad ogni curva. Come pronosticato da Pirelli, un solo pitstop. Le due Mclaren avrebbero potuto finire senza fermarsi, ma almeno una sosta doveva essere fatta, è scritto nel regolamento. Durante la sosta ai box, la malasuerte colpisce Lando Norris ancora una volta: la pistola del meccanico dell’anteriore sinistra si inceppa, facendogli perdere tempo e la posizione, avvantaggiando il teammate Oscar Piastri. Questa volta, dal Muretto box Andrea Stella ordina ai piloti di scambiare le posizioni, perché l’errore è stato della squadra, dando successivamente diritto a Piastri di lottare per la posizione “in a fairy way”, cosa che l’Australiano non fa, già soddisfatto del terzo posto finale. A due giri dalla fine, tutti gli spettatori corrono verso uno dei cancelli che i commissari apriranno, per permettere alla “marea rossa” di invadere la pista e dirigersi verso il podio, pacifica e unica al Mondo.

Anche quest’anno, il vero vincitore del Gran Premio d’Italia di Formula 1 è il pubblico dell’Autodromo di Monza. Sa trasmettere emozione, passione e calore non solo ai piloti, ma a tutti gli addetti ai lavori del Circus. Siamo entrati a piedi seguendo il fiume di pubblico, scalpitante come i cavalli motore delle Formula 1. Ci mescoliamo nuovamente tra loro verso l’uscita, arrivando a casa in meno di mezz’ora, questa volta. Monza è finita. E’ stata una settimana intensa, unica ed emozionante come ogni anno, quest’anno ancora di più. Abbiamo potuto scrivere la cronaca delle giornate di gara e l’incontro con i protagonisti, gli organizzatori e chi realizza questo appuntamento sportivo così importante per Monza, la Lombardia e l’Italia intera. A tutti loro va la nostra gratitudine e il nostro ringraziamento.