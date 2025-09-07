Cronaca

SARONNO – Ancora un movimentato episodio alla stazione ferroviaria di Saronno centro in piazza Cadorna: chi abita in quella zona e che si trovava passare ieri sera alle 21.30 non ha potuto non notare l’arrivo di una ambulanza della Croce rossa saronnese e di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia saronnese.

In base alle prime informazioni raccolte sul posto, si sarebbe trattato di una aggrensione ai danni di una ventenne, circostanze e contorni dell’accaduto non sono noti e sono al vaglio delle forze dell’ordine. Quel che si sa è che la ragazza è stata trasportato c0n l’autolettiga della Cri all’ospedale cittadino e che le sue condizioni non sono preoccupanti.

