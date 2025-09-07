Cronaca

SARONNO – Diverse richieste di soccorso nella notte per casi classificati come “intossicazioni etiliche”, quelli che hanno impegnato le ambulanze del territorio tra la serata di ieri e le prime ore di oggi.

A Limbiate, in via Salerno, poco dopo la mezzanotte sono state soccorse due persone, tra cui una donna di 41 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Desio e un’ambulanza della Croce bianca.

Sempre nella notte, a Gerenzano in via Clerici al confine con Saronno, un trentenne è stato soccorso alle 00.15, anche in questo caso per intossicazione etilica. L’intervento ha visto la presenza dei carabinieri della Compagnia di Saronno e dei sanitari di Sos Mozzate.

A Saronno, invece, l’allarme era scattato ieri sera attorno alle 21.20 in via Varese, dove un uomo è stato soccorso e portato in ospedale in codice giallo. Anche qui sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Saronno con i sanitari di Azzurra Caronno.

Tutti i casi sono stati gestiti senza conseguenze ulteriori, ma hanno richiesto un notevole impiego di mezzi di soccorso e forze dell’ordine.

(foto archivio)

