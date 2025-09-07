Calcio

SARONNO – In serie D, prima giornata, si gioca alle 15 Folgore Caratese-Varesina con arbitro Thomas Manzini di Verona, assistenti Riccardo Targa e Boris Popovic di Padova.

Torna oggi anche il calcio locale col primo turno di Coppa Italia nelle varie categoria, e subito diverse partite interessanti. Si gioca alle 16. In Eccellenza per il girone 3 va in scena Ardor Lazzate-Fbc Saronno con arbitro Matteo Baldanza di Milano, assistenti Luca Zarrella di Milano e Lorenzo Ferri di Milano; e Lentatese-Caronnese con arbitro Giovanni Bozzoni di Cinisello Balsamo, assistenti Matteo Fusco di Milano ed Abdullah Al Noman di Abbiategrasso. Nel girone 4 Baranzatese-Rhodense con arbitro Cristian Favaro di Seregno, assistenti Tudorel Marius Danciu di Lodi e Paolo Golzi di Seregno.

In Promozione girone 4 Aurora Cantalupo-Canegrate con arbitro Valerio Labbrodoro di Gallarate, per il girone 7 Ceriano Laghetto-Rovellasca 1910 con arbitro Matteo Bertoletti di Milano.

In Coppa Lombardia di Prima categoria girone 9 Academy Uboldo-Valleolona con arbitro Federico Sarno di Satonno e Tradate Abbiate-Union Villa Cassano con arbitro Gabriele Re Calegari di Legnano, nel girone 12 Cucciago-Gerenzanese con arbitro Niccolò Carbonoli di Varese.

