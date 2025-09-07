Politica

SARONNO – “Respingo perciò il fatto che l’amministrazione Pagani nel comunicato di venerdì voglia far passare l’imminente inizio dei lavori per la riqualificazione del cortile come espressione dell’interesse che l’amministrazione ha per Palazzo Visconti: semplicemente non potevano fare altrimenti”.

E’ la chiosa con cui Novella Ciceroni capogruppo della lista civica Obiettivo Saronno torna a parlare di Palazzo Visconti. Già nel corso dell’estate aveva iniziato un approfondimento a puntate dedicata alla situazione dell’edificio civile più antico di Saronno e negli ultimi giorni ha continuato con una risposta alla nota dell’Amministrazione che ha suscitato molte reazioni anche se nessuna presa di posizione ufficiale.

Ecco l’excursus di Ciceroni: “Nei primi mesi del 2021, Regione Lombardia assegnò a Saronno 500.000 euro per la riqualificazione del cortile gentilizio di Palazzo Visconti come conseguenza della partecipazione a un bando vincolato alla riqualificazione urbana a cui ho voluto fortemente partecipare come assessore ai Lavori Pubblici ed espressione della volontà del direttivo, dei candidati consiglieri e degli elettori di Obiettivo Saronno . Sia ben chiaro: i lavori per la riqualificazione del cortile di Palazzo Visconti che partiranno a breve non ci sarebbero mai stati se nel 2020 non avessi insistito per partecipare al quel bando regionale.

I lavori, come prima data di scadenza del bando, sarebbero dovuti terminare nel 2023 e oggi avremmo avuto già due primavere e due estati in cui i cittadini saronnesi e del saronnese avrebbero potuto godere del cortile e avremmo avuto già due anni in cui il nuovo cortile avrebbe potuto suscitare l’interesse di investitori per la riqualificazione completa del Palazzo per la quale sono necessari ben altri investimenti.

Ma nel frattempo, il progetto di riqualificazione del cortile diventò il progetto fallimentare di costruzione di una gabbia metallica removibile di cui nessuno vuole più parlare ma di cui abbiamo traccia sia del rendering che dell’inizio dei lavori (vedi foto). Progetto, questo della gabbia metallica, per cui si è speso (non è dato ancora sapere quanto nemmeno a un consigliere comunale) senza essere stato portato a termine e la cui responsabilità è totalmente dell’amministrazione Airoldi di cui faceva parte gran parte della attuale maggioranza, compreso l’attuale sindaco.

Bene è andata che le scadenze relative al bando regionale sono state prorogate nel corso degli anni e su richiesta degli Enti che lo hanno vinto, per ben tre (3) volte fino ad arrivare ad oggi (scadenza fine ottobre 2025)”.

