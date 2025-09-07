Palazzo Visconti, Ciceroni: “Cantiere aperto grazie a proroga scadenze. Comune non poteva fare altro”
7 Settembre 2025
SARONNO – “Respingo perciò il fatto che l’amministrazione Pagani nel comunicato di venerdì voglia far passare l’imminente inizio dei lavori per la riqualificazione del cortile come espressione dell’interesse che l’amministrazione ha per Palazzo Visconti: semplicemente non potevano fare altrimenti”.
E’ la chiosa con cui Novella Ciceroni capogruppo della lista civica Obiettivo Saronno torna a parlare di Palazzo Visconti. Già nel corso dell’estate aveva iniziato un approfondimento a puntate dedicata alla situazione dell’edificio civile più antico di Saronno e negli ultimi giorni ha continuato con una risposta alla nota dell’Amministrazione che ha suscitato molte reazioni anche se nessuna presa di posizione ufficiale.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09