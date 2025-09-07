Città

SARONNO – Dal 10 al 17 settembre, la Sala Nevera di Saronno ospiterà la mostra personale di Mimmo Anteri dal titolo “Tracce Mediterranee – a sud dell’anima”, a cura di Anna Todisco.

L’esposizione raccoglie le opere dell’artista che, attraverso il linguaggio visivo, indagano i legami profondi tra il Mediterraneo e la dimensione interiore, proponendo un viaggio che fonde memoria, identità e sensibilità contemporanea.

La mostra sarà visitabile a ingresso libero: dal lunedì al venerdì negli orari 10.30-13 e 15-20, mentre sabato e domenica dalle 10 alle 20. L’iniziativa gode del patrocinio della Città di Saronno.

Con questo appuntamento, la Sala Nevera conferma la sua vocazione a spazio culturale aperto al dialogo artistico, offrendo ai visitatori un’occasione per immergersi in una ricerca pittorica che affonda le radici nella tradizione mediterranea, restituendone colori e suggestioni in chiave personale.

