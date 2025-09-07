Città

SARONNO – Prima di tornare tra i banchi, zaini e cartelle saranno presenti oggi tra i banchi delle parrocchie cittadine per la tradizionale benedizione che apre simbolicamente il nuovo anno scolastico.

L’appuntamento è fissato per questa domenica 7 settembre: bambini e ragazzi sono invitati a portare la cartella e a sistemarsi nelle prime file durante le messe del mattino, accompagnati da genitori e nonni.

In Prepositurale la benedizione si terrà durante la celebrazione delle 11.30, alla Sacra Famiglia alle 11, alla Regina Pacis alle 10.30 e nella chiesa di San Giovanni Battista alle 11. Un momento di condivisione che abbraccia tutti gli alunni e gli studenti, dalle scuole primarie fino alle superiori.

Alla celebrazione sono invitati anche gli insegnanti, che insieme agli studenti riceveranno un augurio speciale per l’inizio dell’anno scolastico.

