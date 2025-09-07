Calcio

SARONNO – È in corso la preparazione dei giovani arbitri della sezione Aia di Saronno in vista della nuova stagione calcistica 2025/2026 ormai alle porte. Si è infatti svolto in città il raduno di inizio stagione, guidato dal presidente Stefano Giannotti e dal vicepresidente Alessandro Pizzi. La giornata è stata dedicata ai test atletici e ai quiz regolamentari, oltre all’analisi della circolare 1 e ad approfondimenti tecnici utili a ripartire con slancio.

Un momento di formazione e condivisione che ha visto protagonisti i ragazzi della sezione, chiamati a prepararsi al meglio per affrontare i campionati che stanno per cominciare.

(foto di gruppo per gli arbitri della sezione saronnese dell’Aia)

07092025