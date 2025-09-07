Città

Con oggi ricomincia la rubrica di Saronno x la Terra. Notizie, curiosità, dati, informazioni, progetti, proposte operative sul tema della sostenibilità. State sintonizzati

Prima che Milano si dedichi alla tanto attesa Fashion Week, la città organizza la Milano Green Week.

Dal 2018, infatti, l’Amministrazione e la cittadinanza collaborano per promuovere eventi, mostre, laboratori e spettacoli per “sperimentare il cambiamento”, come viene spiegato sul sito ufficiale del progetto (https://milanogreenweek.eu/)

Dal 18 al 21 settembre la Milano Green Week trasforma l’aspetto della città: ogni quartiere presenta iniziative volte alla sensibilizzazione e alla scoperta di nuove soluzioni Green.

Questo evento è anche fondamentale per le aziende, gli enti e le scuole milanesi: queste realtà entrano in contatto per sviluppare una migliore qualità di vita nella città, coinvolgendo sia l’aspetto economico, sia quello sociale.

Ogni anno, il 21 settembre viene organizzato il No Parking Day. Si tiene l’ultimo giorno della Milano Green Week, quando “otto vie simbolo della città vengono chiuse al traffico veicolare” spiega il Comune di Milano. L’obiettivo di questa giornata è quello di lasciare più spazio alle attività organizzate per la città. La data non è casuale: il giorno seguente, infatti, si tiene la Giornata Mondiale Senza Auto. Anche in questo caso alcune vie verranno liberate dalle auto in sosta in favore di laboratori, dimostrazioni artistiche, spettacoli e incontri.

Ogni anno la Milano Green Week si focalizza su una precisa tematica. L’edizione del 2022 aveva incluso diversi convegni di esperti in ambito scientifico, quella del 2023 si era dedicata ai cambiamenti che la città aveva subito in seguito ai pericolosi eventi meteo di quell’estate. L’anno scorso, invece, si è parlato di transizione ecologica e ambientale della città. Questo obiettivo, come puntualizza il sito ufficiale della Green Week, non riguarda solo il territorio milanese, ma l’intero pianeta.

Nonostante la crescente importanza su scala internazionale della città, durante questa settimana Milano vuole mostrare i quartieri, le associazioni, l’attivismo dei cittadini e la condivisione di spazi comuni.

Matilde Caravaggio