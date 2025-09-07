Softball

SARONNO – Oggi, domenica 7 settembre la formazione Under 19 della Inox Team Saronno sarà impegnata a Casteldebole, a Bologna, per il primo turno della fase nazionale di categoria.

Le neroazzurre sono inserite nel girone 3 insieme alle Bluegirls Bologna Softball e al Gruppo Oltretorrente Parma. In palio c’è l’accesso al turno successivo, riservato alle prime due classificate.

Il programma prevede l’apertura della giornata alle 10 con la sfida tra Mia Office Bologna e Old Parma. A seguire entrerà in scena il Saronno, che affronterà prima l’Oltretorrente Parma e poi le padrone di casa bolognesi. Una trasferta impegnativa per le giovani saronnesi, chiamate a confermare la crescita mostrata durante la stagione e a lottare per un posto nella fase decisiva del campionato nazionale.

Calendario gare – girone 3