Softball

PRAGA – Scatta oggi l’Europeo Elite di softball, con l’Italia pronta all’esordio alle 16 sul diamante del SaBaT contro la Germania. Domani le azzurre torneranno in campo alle 13 per affrontare la Spagna, mentre martedì sera alle 19.30 sarà la volta della sfida con la Repubblica Ceca.

La nazionale guidata da Craig Montvidas arriva a Praga nella Repubblica Ceca dopo settimane intense tra finali di campionato e coppe europee, con molte giocatrici reduci da vittorie importanti con le proprie squadre di club. Venerdì, intanto, le azzurre hanno superato 1-0 in amichevole proprio le ceche, grazie al punto decisivo segnato già nel primo inning, e oggi hanno in programma un ultimo test contro la Spagna.

“Vogliamo vincere l’Europeo – le parole del tecnico delle italiane, Montvidas – ma soprattutto dobbiamo pensare passo dopo passo, lancio dopo lancio, partita dopo partita. La forza del gruppo e il legame tra le ragazze sono il nostro punto di partenza”.

(foto Fibs: l’allenatore delle azzurre, Craig Montvidas)

07092025