Cronaca

SOLARO – Un’auto parcheggiata lungo via Padri Cavanis è stata avvolta dalle fiamme nel primo pomeriggio di oggi domenica 7 settembre. L’allarme è scattato alle 14:40, quando alcuni residenti si sono accorti del fumo che usciva da una Renault Megane in sosta sul ciglio della strada. Subito hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco della sede di Busto-Gallarate che ha provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza l’area. Le operazioni di spegnimento hanno richiesto diversi minuti a causa del forte calore che aveva già intaccato gran parte della carrozzeria.

Non si registrano feriti e non sono state danneggiate altre auto. La Renault Megane, invece, è andata completamente distrutta. Restano da chiarire le cause che hanno portato all’incendio.

