Comasco

TURATE – Disagi in vista per i residenti di via Giuseppe Candiani. Como Acqua ha infatti comunicato che, per consentire l’esecuzione di lavori programmati sulla rete idrica, sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua nella giornata di lunedì 8 settembre 2025.

Il servizio sarà sospeso dalle 9 del mattino fino alle 18. L’amministrazione invita i cittadini interessati a organizzarsi per tempo e a fare le scorte necessarie per affrontare le ore senza fornitura. Possibili, dunque, disagi per i turatesi che abitano da quelle parti e d’altronde si tratta di lavori che devono essere necessariamente eseguiti e che non sono evidentemente rinviabili o programmabili in modo differente.

(foto di archivio)

05092025