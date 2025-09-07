Varesotto

VARESE – Rifondazione Comunista, Un’altra storia Varese, Rete Mobilitazione Globale Pace, Pci, Comitato varesino per la Palestina hanno organizzato per martedì 9 settembre alle 20:30, a Varese, un incontro pubblico dal titolo “Fermare il genocidio in Palestina” con Ofer Cassif, deputato ed esponente del Partito Comunista Israeliano, unico ebreo tra i cinque parlamentari del Fronte Hadash (Fronte democratico per la pace e l‘uguaglianza), più volte sospeso dalla Knesset per la sua opposizione all’occupazione dei territori palestinesi, la denuncia del genocidio in corso a Gaza e della pulizia etnica in Cisgiordania.

“Abbiamo invitato Ofer Cassif per dare voce a chi nella società israeliana lotta per la pace, contro l’occupazione e il genocidio, per il riconoscimento dei diritti del popolo palestinese”, sottolineano dall’organizzazione. “L’obiettivo è sensibilizzare ancora di più l’opinione pubblica riguardo il dramma che il popolo palestinese sta subendo da quasi due anni; il brutale assalto di Israele contro la popolazione civile palestinese a Gaza ha ucciso decine di migliaia di persone innocenti; per attuare un piano genocida sono stati bombardati sistematicamente ospedali e infrastrutture civili, e si arriva persino ad impedire l’ingresso di scorte alimentari causando la morte per fame della popolazione inerme, a partire dai bambini. A Gaza è stata causata una catastrofe umanitaria senza precedenti, e noi non restiamo a guardare: vogliamo che il genocidio finisca ora”.

Sostengono l’iniziativa anche Pace e Convivenza, Comitato Antifascista di Busto Arsizio, La Proletaria, Movimento 5 Stelle, il Quadrifoglio, Casa del Popolo di Cardano, Sinistra Italiana Varese.

(foto archivio)

