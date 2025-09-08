Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Una giornata di memoria e sport quella di sabato a Caronno Pertusella, dove si è svolta la cerimonia di intitolazione della piscina comunale ai due allenatori Luciano Todeschini e Fabio Fantoni.

L’appuntamento, che ha visto la partecipazione del sindaco Marco Giudici insieme ad amministratori, associazioni sportive e cittadini, si è tenuto in occasione del 55° anniversario dell’inaugurazione dell’impianto, avvenuta il 6 settembre 1970. La piscina, situata in centro città in via Capo Sile, è stata così ufficialmente dedicata a due figure che hanno segnato la storia del nuoto caronnese. A seguire, nella sala Agorà del Municipio, è stata inaugurata la mostra dedicata ai due allenatori, con documenti e testimonianze della loro lunga attività sportiva e formativa.

Un momento che ha unito ricordo e riconoscenza, valorizzando la storia della comunità sportiva locale.

(foto: alcuni momenti della cerimonia di intitolazione della piscina di Caronno Pertusella)

