SARONNO – Questa sera, lunedì 8 settembre alle 21, la Civica Sala Consiliare “Dott. A. Vanelli” di piazza Santuario ospiterà il consiglio comunale convocato in seduta straordinaria.

All’ordine del giorno ci saranno due punti. Il primo riguarda l’approvazione dei verbali delle precedenti sedute, passaggio necessario per la prosecuzione dei lavori dell’assise cittadina.

Il secondo e più atteso punto sarà invece la presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti che l’amministrazione intende realizzare nel corso del mandato. Un momento particolarmente significativo, che offrirà ai consiglieri e alla cittadinanza la possibilità di conoscere in modo dettagliato gli obiettivi fissati dalla giunta e le priorità per i prossimi anni.

