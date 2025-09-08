Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Per settimane si è nascosta silenziosa nel cortile di un’azienda, riuscendo a sopravvivere nonostante le penne remiganti strappate che l’avrebbero dovuta rendere incapace di volare. È la storia di Carlotta, un’anatra domestica recuperata nei giorni scorsi e affidata alle cure dei volontari dell’Enpa di Saronno.

L’animale, probabilmente vittima di un atto di crudeltà, è stato scoperto dagli operai al rientro dalle ferie. Vedendola spaesata e ferita, hanno iniziato ad accudirla con acqua e cibo, fino a rivolgersi all’associazione animalista per metterla in salvo. “Le erano state tolte le penne remiganti, fondamentali per il volo, ed era evidente il dolore per i moncherini arrossati sotto le piume” raccontano i volontari.

Carlotta deve il suo nome alle impiegate della ditta che, colpite dalla sua resistenza, hanno seguito con affetto la vicenda. Oggi si trova alla fattoria didattica dell’Enpa di Monza, che ha accolto la richiesta di aiuto. “Ringraziamo i colleghi per la disponibilità – sottolinea la sezione saronnese – sono sempre pronti a intervenire per animali di questo tipo”.

L’Enpa ricorda che strappare le penne da vivi ai volatili è una pratica dolorosa e crudele, che li espone a gravi sofferenze e li priva della possibilità di spostarsi in libertà. La storia di Carlotta, conclusa con un lieto fine, diventa così anche un’occasione per sensibilizzare contro i maltrattamenti e ribadire l’importanza del rispetto verso tutti gli animali.

