SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 7 settembre, spiccano l’intervento delle forze dell’ordine alla stazione di Saronno centro e l’incendio di un’auto a Solaro. Grande partecipazione anche per gli eventi in città: dal flash mob per la Global Sumud Flottilia alla giornata “Sport al centro”, fino alla proclamazione di Carlo Acutis patrono degli studenti.

Una domenica di sport e partecipazione per il centro di Saronno, trasformato in una grande palestra all’aperto con dimostrazioni, tornei e attività per tutte le età, grazie alla collaborazione delle associazioni sportive locali.

Folla e commozione per la proclamazione di Carlo Acutis patrono degli studenti saronnesi. L’iniziativa è stata accompagnata da un affollato Te Deum.

Momenti di tensione alla stazione di Saronno centro, dove sono intervenute le forze dell’ordine e un’ambulanza. L’episodio ha attirato l’attenzione dei passanti, ma non si segnalano feriti gravi.

A Solaro un’auto ha preso fuoco in via Padri Cavanis. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme, fortunatamente senza conseguenze per le persone.

In piazza Libertà si è tenuto un flash mob per sostenere la Global Sumud Flottilia: i partecipanti hanno fatto rumore con strumenti e pentole, lanciando un messaggio di solidarietà internazionale.

