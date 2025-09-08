Ieri su ilSaronno: sport in piazza, canonizzazione di Acutis, tensione in stazione, auto in fiamme e flash mob in piazza Libertà
8 Settembre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 7 settembre, spiccano l’intervento delle forze dell’ordine alla stazione di Saronno centro e l’incendio di un’auto a Solaro. Grande partecipazione anche per gli eventi in città: dal flash mob per la Global Sumud Flottilia alla giornata “Sport al centro”, fino alla proclamazione di Carlo Acutis patrono degli studenti.
Una domenica di sport e partecipazione per il centro di Saronno, trasformato in una grande palestra all’aperto con dimostrazioni, tornei e attività per tutte le età, grazie alla collaborazione delle associazioni sportive locali.
Sport al centro: con le associazione Saronno diventa una pista, una palestra, un tatami, un tunnel di battuta…
Folla e commozione per la proclamazione di Carlo Acutis patrono degli studenti saronnesi. L’iniziativa è stata accompagnata da un affollato Te Deum.
Carlo Acutis, patrono degli studenti di Saronno: è santo. In migliaia a San Pietro. Te Deum in Santuario
Momenti di tensione alla stazione di Saronno centro, dove sono intervenute le forze dell’ordine e un’ambulanza. L’episodio ha attirato l’attenzione dei passanti, ma non si segnalano feriti gravi.
Movimentato episodio: forze dell’ordine e ambulanza alla stazione di Saronno centro
A Solaro un’auto ha preso fuoco in via Padri Cavanis. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme, fortunatamente senza conseguenze per le persone.
Solaro, Renault in fiamme in via Padri Cavanis: nessun ferito
In piazza Libertà si è tenuto un flash mob per sostenere la Global Sumud Flottilia: i partecipanti hanno fatto rumore con strumenti e pentole, lanciando un messaggio di solidarietà internazionale.
Flash mob in piazza Libertà, Saronno sostiene con il “rumore” la Global Sumud Flottilia
