SARONNO – Farà tappa a Saronno l’Autogiro d’Italia 2025, la manifestazione che unisce la passione per le auto storiche alla scoperta del territorio italiano. L’appuntamento con la città degli amaretti è fissato per lunedì 15 settembre, quando la carovana arriverà dopo la partenza da Costigliole d’Asti. Gli equipaggi ripartiranno il giorno successivo, martedì 16 settembre, diretti verso Bormio per la terza tappa del percorso.

La nuova edizione, in programma dal 14 al 20 settembre, porterà sessanta equipaggi a confrontarsi lungo un itinerario affascinante da Sanremo a Trieste, con sei tappe e oltre 1.500 chilometri da percorrere. Dopo la partenza ligure, il percorso toccherà Costigliole d’Asti, Saronno, Bormio, Brunico e Tarvisio, per concludersi nel capoluogo giuliano. L’Autogiro d’Italia è una gara automobilistica di gran fondo su strada, che si ispira alla tradizione delle corse automobilistiche italiane storiche. “Dal 2019 – spiegano gli organizzatori – è un appuntamento fisso con carattere di evento culturale legato anche alla scoperta dei territori attraversati, con un percorso a tappe che unisce passione per le auto d’epoca, bellezze paesaggistiche e tradizioni locali. L’Autogiro d’Italia non è solo una competizione: si tratta di una gara di regolarità e raid turistico che affonda le sue radici nella tradizione delle corse italiane storiche.

Novità di quest’anno sarà la Staffetta dei Club ASI, che anticiperà la carovana trasportando il trofeo destinato al vincitore. Per Saronno, dunque, il passaggio dei bolidi d’epoca sarà un’occasione speciale per accogliere equipaggi e appassionati.

