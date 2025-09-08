Cronaca

ROVELLO PORRO – Si chiamava Luigi Carderopoli, 26 anni, residente a Turate, il giovane motociclista che ha perso la vita nella notte tra domenica e lunedì in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo via Vittorio Veneto, al confine con Turate, nei pressi della rotatoria che conduce all’autostrada A9.

Erano circa le 23.40 quando una moto e un’auto si sono scontrate violentemente. L’impatto è stato devastante: la vettura si è ribaltata mentre la motocicletta ha preso fuoco. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto. Alla guida dell’auto c’era un uomo di 60 anni residente a Caronno Pertusella, rimasto ferito e trasportato in codice giallo, dunque con alcune lesioni ma non in pericolo di vita, all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia in provincia di Como.

L’episodio ha profondamente scosso le comunità di Rovello Porro e Turate: in tanti hanno espresso cordoglio per la giovane vita spezzata e vicinanza alla famiglia del 26enne.

(foto: il giovane Luigi Carderopoli)

08092025