Cronaca

LENTATE SUL SEVESO – Un inseguimento ad alta velocità ha tenuto col fiato sospeso. E’ avvenuto nel pomeriggio di qualche giorno fa tra Lentate sul Seveso, Bregnano, Cermenate e Novedrate. Tutto è iniziato quando una pattuglia della polizia stradale di Busto Arsizio ha intimato l’alt a una Peugeot 2008 lungo la Nazionale dei Giovi. L’automobilista, un 41enne di Carugo, ha reagito dandosi poi alla fuga.

Ha percorso a folle velocità le strade della Bassa Comasca e della Brianza, contromano alle rotonde, con semafori rossi ignorati e manovre pericolose che hanno messo a rischio pedoni e automobilisti. L’epilogo a Novedrate, dove la sua auto si è fermata per i danni riportati.

Durante la fuga ha colpito e danneggiato un’auto della polstrada. Arrestato, è stato processato per direttissima a Como: ha patteggiato 8 mesi e 20 giorni con i domiciliari. Nessuna persona è rimasta ferita. Non sono noti i motivi per i quali l’automobilista non si è fermato allo stop degli agenti.

(foto archivio)

08092025