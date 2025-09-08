Cronaca

GERENZANO – Hanno divelto una finestra ribaltabile, sono entrati a scuola ma si sono dovuti dare alla fuga dopo un primo sopralluogo a causa del rapido intervento della pattuglia dell’istituto di vigilanza SicurItalia, che è intervenuta in pochi minuti. I vigilantes sono riusciti a vedere due ladri allontanarsi di corsa dalla scuola di via Don Sturzo.

È il tentativo di furto messo a segno alle prime ore di oggi, lunedì 8 settembre. Intorno all’una è scattato l’allarme della scuola elementare Papa Giovanni XXIII di Gerenzano. È successo quando i ladri sono riusciti a entrare nell’istituto da una finestra di bagni. Hanno fatto un giro per l’edificio cercando qualcosa di valore, sono stati in mensa e probabilmente hanno prelevato alcuni capi di abbigliamento. Mentre stavano decidendo cosa rubare, infatti, è arrivata la pattuglia dell’istituto di vigilanza, che li ha costretti a una rapida fuga, tanto che hanno lasciato sul posto anche una pinza usata per scassinare la finestra.

Ad effettuare un sopralluogo e ad allertare i responsabili dell’amministrazione e della struttura scolastica sono stati i carabinieri della compagnia di Saronno, che hanno raccolto i primi elementi utili alle indagini.

