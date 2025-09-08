Lazzate

LAZZATE – Un forte botto nella notte, fra sabato e domenica, ha svegliato numerosi cittadini: si è trattato di un incidente stradale avvenuto all’angolo di via San Lorenzo, dove un’auto ha finito la sua corsa contro un cartello di stop. Non è la prima volta che episodi simili accadono in quel punto centrale del paese e sui social, nelle ore successive, si sono moltiplicate le lamentele. “Stamattina alle 5.50, un bel risveglio – scrive un residente – forse è il caso di fare qualcosa su questa curva? Soprattutto perché quando bisogna attraversare su quella curva rischi di essere investito!”

Tanti i commenti che sottolineano come la zona sia considerata pericolosa non solo per gli incidenti, ma anche per il passaggio dei camion che, per superare la curva, spesso suonano il clacson già di primo mattino, disturbando la quiete dei residenti.

(foto: il cartello abbattuto nell’incidente avvenuto all’angolo con la centralissima via San Lorenzo a Lazzate)

